Calcagno (AIC): “Il 98% di calciatori vaccinati? E’ un grande messaggio per il Paese”

Il presidente dell'AIC Calcagno, durante la presentazione dell'album "Calciatori 2022" Panini ha parlato della vaccinazione dei calciatori

"Che momento è per i calciatori e per le calciatrici? È un momento importante, hanno dato un gran messaggio, prima dando una spinta per la ripartenza, poi per la convivenza col virus". Lo ha detto il presidente dell'AIC Umberto Calcagno, durante la presentazione dell'album "Calciatori 2022" Panini.