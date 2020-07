Serie A, Calcagno (Aic): “Lavoriamo con Lega e tv per anticipare di 30 minuti tutte le partite”

Il presidente dell’Associazione Italiana Calciatori, Umberto Calcagno, è intervenuto sulle frequenze di Rai Radio 1 nel corso della trasmissione “Radio Anch’io Sport” e ha parlato della possibilità di anticipare di 30 minuti il fischio d’inizio delle sfide: “Ci stiamo ragionando insieme alla Lega ed alle televisioni. Mi auguro che si riesca a trovare un accordo con il presupposto che non ci sarà nessuna levata di scudi da parte nostra. I calciatori stanno dimostrando responsabilità, dobbiamo fare un pezzo di strada insieme in una situazione emergenziale, spero che anche le tv ci diano una mano per far lavorare meglio i giornalisti della carta stampata. per esigenze televisive devono passare almeno due ore e un quarto tra una partita all’altra. Il pomeriggio avevamo chiesto che non si giocasse affatto, la soluzione trovata con la Lega è stata di limitare moltissimo le partite pomeridiane. Oggi il problema riguarda pochi incontri e bisognerà venirsi incontro“.