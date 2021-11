Calcagno (AIC): “Si gioca troppo, bisogna rivedere i calendari”

Il presidente dell'Aic, Umberto Calcagno, si è espresso in merito al calendario di partite ritenuto troppo fitto

"L'Associazione calciatori da sempre è molto attenta sull'argomento, sia per la tutela della salute dei calciatori, sia per la salvaguardia dello spettacolo in campo, in un contesto nel quale ormai si gioca troppo". Così il presidente dell'Aic, Umberto Calcagno, in merito al calendario di partite ritenuto troppo fitto ma a suo giudizio invece di "focalizzarsi su una singola competizione" si deve creare "una diversa distribuzione delle risorse e rivedere il sistema nel suo complesso".