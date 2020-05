Assoagenti: “Il maxi ritiro è un sacrificio necessario per ripartire”

L’Asso-agenti è favorevole ai maxi ritiri considerandoli “un’ulteriore tutela sanitaria del calciatore. Come già del resto avviene nei ritiri pre-campionato”. Piuttosto i procuratori fanno notare la differenza sulla “responsabilità penale attribuita al datore di lavoro che, nel calcio, si traduce in una responsabilità per i soli medici sportivi, collaboratori delle società. Una condizione assolutamente incomprensibile. In caso di contagio le aziende non sono obbligate a chiudere un ramo dell’impresa. Invece “le squadre sono obbligate a una quarantena di 15 giorni”. In definitiva gli agenti, “nel rispetto delle tutele sanitarie”, auspicano la ripresa dell’attività, partendo dal presupposto che “così ogni sacrificio sarebbe giustificato perché i calciatori – attori principali del sistema – non aiuteranno solo se stessi e la loro categoria, ma anche le migliaia di famiglie che vivono grazie al calcio e al suo indotto”.

(Gazzetta dello Sport)