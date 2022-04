Calcio, professionismo donne. Malagò: “Momento più unico che raro. Complimenti a Gravina”

Le parole del numero uno del Coni nella conferenza stampa post giunta federale

"Faccio i complimenti a Gravina per l'ufficialità del professionismo nel calcio femminile, è un momento più unico che raro". Lo ha detto Giovanni Malagò, numero uno del Coni, nella conferenza stampa post giunta federale. "Ora bisogna capire come si procede, c'è uno stanziamento statale per supportare il progetto. Bravo calcio, ma è abbastanza insostenibile pensare che la 21esima giocatrice della squadra più scarsa del campionato femminile riceva uno stipendio minimo, e altre atlete come la Goggia o la Egonu non siano professioniste".