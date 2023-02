Classifica marcatori Serie A: Lautaro non molla, il Toro solo alle spalle di Osimhen

Con il gol di ieri messo a segno contro l'Udinese il Toro, Lautaro Martinez, tocca quota 13 gol in campionato. Il numero 10 nerazzurri, rigenerato dopo la vittoria del mondiale con la sua Argentina, continua a mettere gol in cassa, trascinando i nerazzurri al secondo posto in classifica. Vola davanti a lui Osimhen. L'attaccante del Napoli, ancora a segno contro il Sassuolo, si conferma al primo posto con 5 reti di vantaggio sull'argentino.