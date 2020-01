A differenza di quanto sostenuto da Sky, il Corriere dello Sport non dà troppo credito alle voci che danno Olivier Giroud vicino all’Inter e quella di Arturo Vidal come pista ancora assolutamente viva. Ecco come titola il quotidiano: “Inter, Giroud costa troppo. Vidal si complica. Il Chelsea libera la punta, ma spara alto. Caos allenatore al Barça, il cileno s’allontana. Frenata pure su Young: Solskjaer lo blocca“.

(Fonte: Corriere dello Sport)