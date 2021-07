Inter, non solo i 7 gol: tutti i numeri di Hakimi nella stagione in nerazzurro

L'esterno marocchino è ormai prossimo al passaggio a titolo definitivo al PSG dopo un'annata all'Inter

Achraf Hakimi al PSG, ormai ci siamo. Domani sono fissate le visite mediche a Parigi, poi ci sarà la firma sul contratto per le prossime 5 annate. L’esterno marocchino lascerà l’Inter dopo una sola stagione, culminata con la vittoria dello scudetto. Come riportato da Transfermarkt.it, sono 45 le presenze stagionali dell’esterno marocchino, con 7 gol (tutti in Serie A), 11 assist (10 in A, 1 in Champions League) e 9 ammonizioni (zero invece le espulsioni).