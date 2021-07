Oriali, prima scudetto e poi Europei: ora il suo futuro all’Inter è in bilico

Gli ultimi aggiornamenti sul futuro del team manager nerazzurro e della Nazionale italiana agli Europei

Futuro in bilico per Lele Oriali all’Inter. Il team manager nerazzurro, dopo la vittoria dello scudetto con Antonio Conte e dell'Europeo con la Nazionale di Roberto Mancini, potrebbe presto essere costretto a cambiare ruolo. A breve, secondo il Corriere dello Sport, Oriali incontrerà Marotta per stabilire il da farsi. Il candidato numero uno per sostituirlo in nerazzurro è un altro volto noto del passato interista: Riccardo Ferri.