Agresti: “Inter, non capisco proprio un rinnovo. D’Ambrosio sottovalutato”

Le parole del direttore di Calciomercato.com sui recenti rinnovi di contratto dei nerazzurri

Stefano Agresti, direttore di Calciomercato.com, ha parlato così delle ultime novità di mercato di casa Inter e in particolare di tre rinnovi: “Rinnovi di Ranocchio, D’Ambrosio e Kolarov? Il mercato dell’Inter è questo, conservativo. Hanno preso Calhanoglu per Eriksen e sono stati abilissimi. Rinnovano contratti ai giocatori che hanno importanza nel gruppo e in campo, a mio avviso D’Ambrosio è anche sottovalutato come giocatore. Capisco meno il rinnovo di Kolarov, senza mancare di rispetto, da due anni mi sembra un ex. Farà anche gruppo, ma i calciatori devono anche giocare e lui sembra non sia più all’altezza dell’Inter”.