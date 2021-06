Sky – Calciomercato Inter: individuato il sostituto di Hakimi a destra

Importanti novità per i nerazzurri sull'erede dell'esterno marocchino, pronto a diventare un nuovo giocatore del PSG

Tra rinnovi, operazioni in uscita e in entrata. Sono giorni importanti in casa Inter, su tutti i fronti del mercato. Così Sky Sport, sul sito, ha aggiornato sulle trattative dei nerazzurri e in particolare sul nome per il dopo Hakimi: “Una volta formalizzato, il rinnovo di Kolarov si aggiungerà a quelli già ufficializzati di Ranocchia e D'Ambrosio, che dunque continueranno a far parte dell'Inter. I nerazzurri stanno intanto definendo gli ultimi aspetti della cessione di Hakimi al Paris Saint-Germain e hanno individuato in Bellerin il suo sostituto", si legge.