All. Brentford: “Ecco come ho convinto Eriksen, spero resti. Non ha ancora deciso”

La bella storia è che ho allenato Eriksen nelle giovanili in Danimarca. Lo conoscevo, avevo un buon rapporto con lui e in ottobre mio figlio mi ha chiamato: “Papà, perché non contatti Christian? Deve tornare a giocare a calcio". Gli ho detto che probabilmente aveva ragione, ma poi mi sono allontanato un po' dall'argomento perché non c'era alcun segno che Eriksen volesse giocare di nuovo. C'erano solo piccoli segni delle sue intenzioni, ma poi ha reso pubblico che voleva giocare. Poi mio figlio mi ha chiamato di nuovo e mi ha detto: “Papà, adesso devi parlargli proprio”, e io gli ho detto che aveva ragione. Ho chiamato Christian a dicembre, abbiamo parlato un po' della vita e gli ho chiesto se pensava di tornare a giocare a calcio al Brentford e lui ha risposto: "La cosa divertente è che anche io ho pensato a te, potremmo fare qualcosa". Eriksen voleva partire in sicurezza con un allenatore affidabile, in Premier, a Londra... è stata una cosa molto bella. Non ho mai avuto dubbi sul fatto che sarebbe tornato ad un buon livello perché sapevo che si stava sottoponendo a tutti i tipi di test [dopo l'arresto cardiaco] e in quel senso sarebbe stato bene. Ero convinto che avrebbe giocato bene e ora spero di riuscire a tenerlo.