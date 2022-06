EDICOLA / CdS: Marotta in settimana deve alzare l’offerta per Dybala

Il Corriere dello Sport in prima pagina parla di calciomercato. Sulle operazioni di casa Inter si sofferma in particolare sulla trattativa per Dybala: "Marotta in settimana deve alzare l'offerta", si legge. Inoltre l'arrivo di Matic alla Roma e la sfida per Asensio tra la Juve e il Milan: "Maldini chiama Ancelotti, scatto rossonero, bianconeri superati. Sul giocatore anche United e Arsenal"