Bellanova-Inter, GdS: “Ecco perché è un colpo paradigmatico. Dopo Asllani…”

" L’accordo tra le due società è stato raggiunto sulla base di un prestito oneroso da tre milioni di euro e un diritto (non obbligo) di riscatto fra 12 mesi per ulteriori sette milioni. L’esterno siglerà a breve un quinquennale, dunque fino al 2027, a salire, con base di partenza a 900 mila euro a stagione. È un’operazione paradigmatica di come si sta muovendo il club di Zhang in questo mercato. Perisic, di cui numericamente Bellanova prende il posto, guadagnava poco meno di dieci milioni lordi, l’esterno ex Cagliari peserà sulla casse per meno di due. Il “risparmio” è un tesoretto che l’Inter mette altrove, leggi l’affare Lukaku. Bellanova all’Inter è un colpo per il presente e per il futuro, il secondo che va in questa direzione dopo Asllani"