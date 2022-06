Carbone: “Sta nascendo un’Inter bellissima. Dybala da prendere tutta la vita”

Intervistato dal giornalista Gianluca Rossi, Benito Carbone, ex calciatore dell'Inter , si è detto entusiasta del mercato nerazzurro. Con un consiglio: non lasciarsi sfuggire Paulo Dybala:

"Sta nascendo un'Inter bella e forte. Sono interista fino alla morte. Vederla crescere in questo modo è bellissimo. Lukaku? Torna per fare bene e perché si è reso conto di aver fatto una scelta sbagliata. Qui ha lasciato il cuore. Dybala? Bisogna prenderlo tutta la vita. Poi lasciamo fare a Simone Inzaghi, che li metterà al momento giusto in campo. L'Inter ha dimostrato di essere una delle squadre più forti. Abbiamo perso noi lo scudetto nell'ultima stagione, ma non ho mai visto l'Inter giocare così bene. Dybala io lo prendo tutta la vita, è un giocatore che fa la differenza. Secondo me è da prendere assolutamente. Sacrifici? Va bene se parte Skriniar e poi arriva Bremer".