Pinamonti, scatto Monza. “Offerta da 15 mln, accordo vicino con l’Inter”

Il Monza fa sul serio per Pinamonti: i brianzoli hanno messo sul tavolo 15 mln di euro, bonus compresi, per convincere l'Inter a cedere l'attaccante classe 1999. "Una cifra importante che ancora non raggiunge la richiesta di 20 milioni dei nerazzurri, ma avvicina in maniera (forse) decisiva le parti: a metà strada si potrebbe trovare l’accordo per definire il trasferimento in Brianza del promettente centravanti di Cles. A quel punto toccherebbe a Pinamonti, sotto contratto con l’Inter fino al 2024, scegliere se sposare l’ambizioso progetto del Monza o prendere tempo per osservare le evoluzioni del mercato", spiega La Gazzetta dello Sport.