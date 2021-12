Calciopoli, Ibrahimovic: “Quegli scudetti nessuno ce li toglie. Quando mi dicono…”

Così lo svedese sugli scudetti revocati alla Juventus: "Quegli scudetti li abbiamo vinti, e nessuno ce li può togliere"

Nel corso della lunghissima intervista concessa ai microfoni del Corriere della Sera, Zlatan Ibrahimovic, ex centravanti di Juventus e Inter oggi al Milan, è tornato così sul periodo di Calciopoli: "Moggi con me è stato il top. Quegli scudetti li abbiamo vinti, e nessuno ce li può togliere. Nessuno può cancellare il sudore, la fatica, la sofferenza, gli infortuni, i gol. Per questo, quando dicono che in carriera ho vinto undici scudetti, li correggo: sono tredici. Moggi era uno che incuteva soggezione, anche se non a me".