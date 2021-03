Conte, nessun calcolo per Parma-Inter: a centrocampo ha ritrovato uomini e idee

Anche Sensi ha recuperato e sarà a disposizione contro i gialloblù. E potrebbe essere un'alternativa se ci fossero squalificati con l'Atalanta

Nessun calcolo. Lo ha detto in conferenza stampa Antonio Conte chiaro e tondo. Non ci sono calcoli da fare in vista della sfida contro il Parma. Gioca chi sta bene e non si terrà conto del rischio diffidati. Perché prima di pensare alla gara con l'Atalanta bisogna tenere nel giusto conto le difficoltà insite nella sfida contro i gialloblù.