Caldirola: “Giornata perfetta anche se un po’ mi spiace per l’Inter. Col Benfica…”

Luca Caldirola, match-winner ma con un passato all'Inter, ha parlato così a Dazn della partita: "Non potevo sognare di meglio, giocare a San Siro, segnare, vincere e avere 38 punti. Giornata perfetta. Quanti giorni liberi? Penso tre. Per la cena decide il mister. Un po' mi dispiace, ho passato 13 anni all'Inter, già all'andata avevo fatto un gol o mezza autorete, ora gol. Un pochino mi dispiace ma questo è il calcio e sono contento per il Monza"