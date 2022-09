Monza, Caldirola: “Ranocchia, grave perdita. Lo conosco dai tempi dell’Inter”

Luca Caldirola, difensore del Monza, in un'intervista concessa a Il Giorno ha parlato del ritiro dal calcio di Andrea Ranocchia, suo ex compagno di squadra in biancorosso e all'Inter: "Lo conosco dai tempi dell'Inter, un ragazzo fantastico. Perdere un uomo come lui all'interno dello spogliatoio è sicuramente una grave perdita. Avrà fatto le sue scelte e io gli auguro il meglio perché è un ragazzo d'oro, un uomo incredibile".