Inter, il calendario fino a Natale sorride a Inzaghi. “Un solo big-match. E in Champions…”

L'Inter da qui a Natale affronterà squadre di medio-bassa classifica eccezion fatta per il big-match del 4 dicembre

"Se ad Appiano credono che quella di domenica sia stata la partita della svolta, è anche perché un’occhiata (approfondita) al calendario e alle condizioni psicofisiche degli avversari l’hanno data". Apre così l'articolo de La Gazzetta dello Sport in merito al calendario che attende l'Inter da qui a Natale. L'unico big-match che attende i nerazzurri sarà il 4 dicembre a Roma contro il grande ex Josè Mourinho, tre giorni prima del match contro il Real Madrid che, in caso di vittoria domani contro lo Shakhtar, sarebbe uno spareggio per il primo posto con gli ottavi già assicurati.

"Inzaghi ha tra le mani un’occasione grande così, questa è la verità. Venezia e Salernitana fuori, Spezia, Cagliari e Torino in casa sembrano ingredienti perfetti per girare a metà stagione oltre i 41 punti di un anno fa con Conte, forse pure oltre i 43 di 12 mesi fa del Milan campione d’inverno. Non bastasse l’agenda, c’è una condizione psicofisica ottimale a spingere i nerazzurri", spiega poi la Rosea che chiosa così sul basso numero di infortuni: "E se poi chi entra - vedi Ranocchia contro il Napoli - gioca all’altezza di chi è in prima linea, vuol dire che la frequenza è giusta e che la pancia non è piena dopo lo scudetto di un anno fa. Al netto del calendario, è il miglior segnale possibile. E il peggiore per Pioli e Spalletti".