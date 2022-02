Inter, il calendario ora è un alleato: parte oggi l’operazione controsorpasso

I nerazzurri, battendo il Sassuolo, possono riportarsi in testa alla classifica approfittando del passo falso del Milan

Il passo falso del Milan sul campo della Salernitana offre all'Inter la chance di riportarsi in testa alla classifica: per farlo (in attesa di recuperare la gara contro il Bologna), i nerazzurri dovranno conquistare i 3 punti oggi a San Siro contro il Sassuolo . Gli uomini di Inzaghi, dopo un gennaio e un febbraio costellato di tantissimi impegni ad altissimo coefficiente di difficoltà, potranno ora contare su un calendario che non prevede scontri diretti fino all'incrocio di aprile contro la Juventus.

Così scrive il Corriere della Sera: "Il match con il Sassuolo di Frattesi e Scamacca, due giovani nel mirino nerazzurro, è un passaggio vitale per rilanciare la corsa in campionato, frenata dalla sconfitta nel derby e dal pareggio di Napoli, e per provare il controsorpasso sul Milan bloccato dalla Salernitana. Inizia oggi una serie di partite da capitalizzare: Sassuolo, Genoa, Salernitana, Torino e Fiorentina, tutte battute all’andata. Poi, a inizio aprile, la trasferta in casa della Juve, ultimo scoglio verso lo scudetto rimesso in discussione. [...] Per la seconda stella il cammino inizia oggi, poi dritto fino alla Juve ad aprile. Finito il periodo difficile, l'Inter prova l'accelerata per lo scudetto".