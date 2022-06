GdS – Serie A 22/23, calendario venerdì 24 giugno alle 12. 1ª giornata il 13 agosto

Questa settimana conosceremo il nuovo calendario di Serie A. La Gazzetta dello Sport svela importanti dettagli in vista della cerimonia in programma venerdì 24 giugno: “È il Calendario-Day: sarà in quel giorno che tutti — ma proprio tutti — sapranno come, contro chi, dove e quando la propria squadra ricomincerà la lunga maratona che porta allo scudetto 2022-23. Il sorteggio dei calendari avverrà proprio al quinto giorno di questa settimana: orario della cerimonia da definire (pare le 12) ma l’attesa è già cominciata . Attesa vera, perché questo sarà un anno particolare, con date compresse e un Mondiale di mezzo (Qatar 2022) che porterà inevitabilmente cambiamenti, stravolgimenti, uno stop&go che mai era capitato prima d’ora. La cerimonia del calendario verrà resa fruibile al pubblico attraverso una diretta streaming sul canale Youtube della Lega Serie A e su Dazn.

Segnatevi questi numeri, intanto, in attesa dell’ufficialità dei calendari: la Serie A 2022-23 avrà certamente inizio nel weekend tra il 13 e il 14 agosto, mentre l’ultima giornata del prossimo campionato è in programma nel weekend tra il 3 e il 4 giugno 2023. Ovviamente, a un certo punto, subentrerà la vetrina mondiale: un “unicum”, assolutamente. Dal 14 novembre la Serie A sarà in stand-by per permettere lo svolgimento del Mondiale in Qatar (apertura il 21 novembre, chiusura il 18 dicembre). Sono già stati stabiliti anche i turni infrasettimanali, quattro: 31 agosto, 9 novembre, 4 gennaio 2023 e 3 maggio 2023. Le date fissate per permettere alle Nazionali di giocare in altri tornei come la Nations League, invece, saranno due: dal 19 al 27 settembre e poi dal 20 al 28 marzo. Ci siamo. Quasi…”, si legge.