Nations League – Turchia, 4-0 facile alle Isole Far Oer: assist per Calhanoglu

Esordio positivo per la Turchia nella Nations League che ha regolato con un perentorio 4-0 le Isole Far Oer. A segno Under al 37' del primo tempo prima che Dervisoglu, in avvio di ripresa, trovasse il 2-0. Nel finale, Dursun segna il 3-0 su assist di Calhanoglu - in campo tutta la partita - prima del poker di Demiral a 5' dalla fine. Il prossimo impegno per la Turchia è giovedì in Lituania.