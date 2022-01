Calhanoglu: “Rispetto all’andata siamo più squadra. Movimenti ad occhi chiusi”

Il giocatore nerazzurro ha parlato prima della sfida del Gewiss Stadium e si è soffermato sul feeling con i compagni

Prima della partita contro l'Atalanta, ai microfoni di DAZN, ha parlato Calhanoglu. Il giocatore dell'Inter ha sottolineato: «All'andata non andavamo come ora, siamo più squadra ora. Sappiamo come muoverci e speriamo oggi di prendere i tre punti».