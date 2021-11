il Giornale – Per l’Inter una serata da incorniciare. “Perla di Calhanoglu, ancora baciato da…”

La vittoria dell'Inter a Venezia permette ai nerazzurri di avvicinarsi momentaneamente a Milan e Napoli in testa

"Dopo l’accoppiata vincente con Napoli e Shakhtar, Brozovic e compagni non si fanno fermare da un Venezia corroborato dalle due recenti vittorie su Roma e Bologna, ma certo lontano dal potenziale dei campioni d’Italia". Apre così l'articolo de il Giornale sulla vittoria dell'Inter a Venezia. "In realtà tutta l’Inter gioca un po’ al risparmio, ma tanto le basta per tenere sotto controllo una partita che non ha mai dato l’impressione di sfuggirle, pur sprecando tante occasioni. Ma l’ultima perla di Calhanoglu, oltre a un inutile rigore concesso a tempo scaduto e trasformato da Lautaro, è sufficiente per incorniciare la serata e passare una notte molto vicino alla vetta", continua poi il quotidiano che definisce Calhanoglu "ancora baciato dall’effetto derby"