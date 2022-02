Calhanoglu+Barella, in due per sostituire Brozovic: ecco come cambia l’Inter

Il centrocampista croato salterà la sfida contro il Sassuolo per squalifica: Inzaghi dovrà fare a meno di lui

"Per il croato sarà soltanto la seconda assenza stagionale dopo quella con l'Empoli in Coppa Italia, e anche in quell'occasione scontava uno stop del giudice sportivo. Per il resto, il regista di Zagabria è sempre stato titolare, a dimostrazione di quanta considerazione abbia di lui Inzaghi. Tutto lascia credere che a prendere il suo posto davanti alla difesa sarà Barella, come peraltro è avvenuto in ogni occasione in cui Brozovic è stato sostituito in corsa. E poco vale il precedente di Vecino proprio con l'Empoli: al di là del fatto che l'uruguayano è ancora out, l'esperimento non ha dato gli esiti sperati. Piuttosto, a dare una mano a Barella nella costruzione della manovra sarà Calhanoglu, già abituato ad affiancare il croato".