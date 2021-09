GdS – Calhanoglu grigio, niente cambio passo: “Bel problema, teoricamente può…”

La Gazzetta dello Sport oggi si sofferma sulla prima parte di stagione del centrocampista turco in nerazzurro

“Barella e Brozo stelle stanche, Calha grigio, mistero Sensi: Inter, che succede in mezzo?”, si chiede l’edizione online di Gazzetta.it. La rosea analizza così i primi mesi in nerazzurri dell’ex Milan, Hakan Calhanoglu, ieri inizialmente in panchina contro lo Shakhtar. Ecco quando evidenziato dal sito: “Teoricamente davanti alla difesa può giocare anche Calhanoglu, che nella formazione base dovrebbe fungere da regista alternativo quando Brozo viene asfissiato a uomo. Il turco però non ha ancora cambiato passo. Dopo il Genoa ha sfregato la lampada solo con qualche bel corner, a Marassi ha mancato il gol vittoria ma soprattutto latita quando il pallone ce l’hanno gli avversari. Spento contro l’Atalanta, a Kiev ha iniziato in panchina e quando è entrato non ha inciso. Un bel problema. Anche perché come mezzala sinistra al momento manca una vera alternativa”.