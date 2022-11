Inter, Calhanoglu ci crede: “Una cosa è certa, noi non molliamo mai”

I punti di stacco dal Napoli capolista saranno anche 11 e forse troppi, ma l'Inter non ha alcuna voglia di alzare in anticipo bandiera bianca

I punti di stacco dal Napoli capolista saranno anche undici e probabilmente troppi, ma l'Inter non ha alcuna voglia di alzare in anticipo bandiera bianca rispetto alle speranze di arrivare alla seconda stella. Lo ha fatto capire chiaramente anche Hakan Calhanoglu che, all'indomani dalla vittoria per 6-1 a San Siro contro il Bologna, ha scritto sui social: "Una cosa è certa, noi non molliamo mai". Ecco il post: