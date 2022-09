Repubblica – Calhanoglu, così l’infortunio in allenamento. Ecco i tempi di recupero

L’Inter ieri ha perso Hakan Calhanoglu per infortunio. Ecco la dinamica dello stop e i tempi di recupero del turco

L’Inter ieri ha perso Hakan Calhanoglu per infortunio. Niente Udinese, la speranza di Simone Inzaghi è di averlo a disposizione subito dopo la sosta. Ma è ancora presto per dirlo. Del suo stop ha parlato così l’edizione online di La Repubblica oggi.

“Dopo Lukaku, che sta recuperando dall'infortunio di fine agosto e ancora si allena da solo, è toccato a Calhanoglu fermarsi per un guaio alla coscia sinistra. Il centrocampista turco ha avvertito un dolore durante l'allenamento di giovedì ed è stato visitato all'Humanitas di Rozzano, dove il medico sociale interista, Piero Volpi, è primario. Verdetto: fra le due e le tre settimane di stop. Niente di eccessivamente drammatico, recupererà durante la pausa per le nazionali”, si legge. Nello specifico, ha avvertito dolore dopo aver calciato in porta e si è fermato immediatamente.