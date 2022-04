Sky – Calhanoglu simbolo Inter nella lotta col Milan e uomo da 10 assist

Il turco è, insieme a Berardi e Milinkovic, in cima alla lista dei giocatori che hanno fornito più assist in Serie A. Barella ne ha regalati nove

Uomo assist. Calhanoglu è arrivato all'Inter per sostituire Eriksen e si è rivelato indispensabile per Inzaghi. Il giocatore turco è primo nella classifica degli uomini che hanno fatto più assist in campionato. Accanto a lui ci sono Berardi e Milinkovic-Savic, a quota 10 assist fatti.

Arrivato a zero, è riuscito ad essere una scelta azzeccata dalla dirigenza ed è forse il simbolo della rivalità contro il Milan in questo campionato. Lui che ha lasciato il club rossonero e ha segnato nel derby e lui che non ha avuto il rinnovo sperato e ha cercato di riprendersi una rivincita nella stessa città, dall'altra parte. Adesso si gioca proprio contro i suoi ex compagni il finale di campionato e non è stato importante solo il suo contributo quanto ad assist. Ha segnato anche in gare importanti, oltre che con i rossoneri, anche contro la Juventus e contro il Napoli. Gli ultimi due assist invece li ha serviti contro la Roma. Con lui ha dato un contributo in zona assist anche Barella: nove quelli del centrocampista italiano. Sono tra i primi sette in Serie A: