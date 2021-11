Qatar2022, Calhanoglu: “La Turchia giocherà i play-off come una grande famiglia”

In un post su Instagram il turco ha commentato la momentanea mancata qualificazione ai Mondiali in attesa delle gare di marzo

«Abbiamo completato la fase dei gironi, nel bene e nel male. Complimenti a tutti i miei compagni di squadra e a tutti coloro che hanno lavorato per noi. Siamo una famiglia e andremo ai playoff come una grande famiglia. Faremo tutto il possibile per ottenere il risultato che vogliamo e rendere felice tutta la Nazione». Calhanoglu, in vista dei play-off della Turchiaper la qualificazione ai Mondiali in Qatar, incoraggia i suoi compagni dopo la vittoria sul Montenegro. In un post sui social dice di guardare avanti, all'obiettivo che si potrà raggiungere solo superando gli spareggi.