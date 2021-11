Inter, Calhanoglu titolare nel derby? Inzaghi confida in questo fattore

Riflessioni in corso in casa Inter: Simone Inzaghi nelle prossime ore deciderà se schierare dal 1' il grande ex Calhanoglu

Riflessioni in corso in casa Inter verso il derby. Simone Inzaghi deve sciogliere soprattutto un dubbio a centrocampo per la sfida in programma domani sera alle 20.45 a San Siro. Hakan Calhanoglu o Arturo Vidal? C’è un fattore su tutti che porta al turco, come sottolineato oggi da Tuttosport: “Inzaghi confida che la voglia di dimostrare al Milan cosa si è perso, porti Calhanoglu a dare qualcosa in più domani sera. E sarà curioso anche capire quale trattamento gli riserveranno gli ex compagni e amici come Kessie o Ibrahimovic. Come detto, c'è anche una possibilità che il tecnico scelga Vidal, ma l'eventuale presenza del cileno avrebbe delle ripercussioni in altre zone del campo. Nelle due rifiniture fra oggi pomeriggio e domani mattina - l'Inter nonostante la gara sia a Milano la sera, farà ritiro -, la scelta finale. Ma il derby non può che essere la gara di Calhanoglu”, si legge.