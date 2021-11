Gol da fuori area, il dato è chiaro: in Europa, meglio di Calhanoglu solo Messi

Il turco ha segnato contro il Venezia il suo ventiseiesimo gol dalla distanza dal 2013-2014 e condivide questo numero con Eriksen

Ovviamente lassù è proprio un altro pianeta. Perché lassù, in questa speciale classifica, vive e regna un certo Lionel Messi. Ma Calhanogluadesso è secondo in classifica e ha eguagliato il compagno che ha sostituito all'Inter, Christian Eriksen. Ventisei gol segnati da fuori area, come il danese, dal 2013-2014 ad oggi. Il turco è secondo, dicevamo, nella lista dei giocatori che hanno segnato di più da fuori. Primo 'il mostro' argentino che ne ha segnati 61, i due interisti a pari merito a 26 reti segnate al di fuori dall'area di rigore, chiudono l'elenco Mertens con 25 reti e Coutinho (ex Inter) con 24.