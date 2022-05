Inter, Calhanoglu carico a pallettoni: Hakan sogna un altro gol decisivo alla Juventus

Dopo la rete del mese scorso allo Stadium, decisivo per la vittoria dell'Inter, Hakan Calhanoglu sogna di regalare un trofeo ai nerazzurri

Dopo la rete del mese scorso allo Stadium, decisivo per la vittoria dell'Inter , Hakan Calhanoglu sogna di regalare un trofeo ai nerazzurri con un'altra rete pesantissima alla Juventus. Scrive il Corriere dello Sport:

"Hakan Calhanoglu sogna un altro gol decisivo contro la Juventus. La rete che ha steso i bianconeri nella finale di Supercoppa italiana del 12 gennaio l'ha segnata, all'ultimo minuto dei supplementari, Alexis Sanchez, ma il turco è stato determinante all'Allianz Stadium con il rigore che ha permesso ai nerazzurri di prendersi i tre punti e di rilanciare le loro ambizioni in chiave scudetto. Se il Milan non ha ancora vinto il tricolore e l'Inter può sperare in un clamoroso sorpasso, buona parte del merito è del numero 20 e della sua freddezza dagli undici metri".