Calhanoglu, quarto gol in dodici presenze con l’Inter: stesso numero di un anno fa

Il centrocampista turco ha trovato la quarta rete in nerazzurro: gli stessi di un anno fa nell'intera stagione

Ha segnato il rigore contro il Milan, poi quello contro il Napoli, decisivi, importantissimi, ha sbloccato la partita con il Venezia. Calhanoglu è protagonista di questa fase dell'Inter , quella della rincorsa alle prime due squadre in classifica. L'Inter , contro la squadra di Zanetti, ha tirato in porta 27 volte ma è servito un suo tiro dai venti metri, infilato nell'angolino, per i tre punti (il rigore di Lautaro è arrivato al 96esimo, in pratica a risultato acquisito).

Per il turco era il quarto gol in questa stagione in 12 presenze in nerazzurro. Lo stesso numero di reti segnate nella scorsa stagione in 33 presenze. Soprattutto il terzo gol consecutivo, una continuità mai trovata per ora nella sua carriera.