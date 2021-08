Calhanoglu infiamma Milano. Hakan lancia la sfida con la maglia dell’Inter

Il turco si è subito ambientato e con l'Inter punta a raggiungere la doppia cifra nei gol

"Calhanoglu perché in 24 ore ha completato l’inserimento perfetto nel mondo Inter. Rimpianto milanista, orgoglio interista: non bastava il gol e l’assist all’esordio, contro il Genoa, ieri il turco ha fatto il resto via social, con un post che richiamava l’inno nerazzurro. Da IM Inter a IM Hakan, braccia aperte, voglia di esultare con i nuovi tifosi dentro uno stadio che conosceva già alla perfezione. Hakan infiamma Milano e non solo, tema di discussione di bar e spiagge, di prese in giro, di rimpianti poco confessati o al massimo sussurrati. Calhanoglu è la foto di quel che l’Inter ha saputo fare, in piena emergenza e con una disponibilità economica pari a zero. È una foto ormai sbiadita con i colori rossoneri. C’è da scommetterci, sarà uno dei temi dominanti da qui fino al 7 novembre, il giorno dell’incrocio tra presente e passato, l’ora del derby di Milano", approfondisce La Gazzetta dello Sport.