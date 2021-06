CM – Inter, contatto con l’agente di Calhanoglu: “Marotta pronto a offrire…”

C'è anche il trequartista turco, in scadenza di contratto con il Milan, tra le idee di mercato dei nerazzurri per il centrocampo

Alessandro Cosattini

C’è Hakan Calhanoglu tra le idee di mercato dell’Inter per sostituire Christian Eriksen. I nerazzurri sono alla ricerca di un centrocampista e stanno sondando i parametro zero, tra cui c’è il giocatore turco, in scadenza di contratto con il Milan. Ne ha parlato nel dettaglio oggi Calciomercato.com:

“Calhanoglu da tempo fatica a trovare l’accordo per il rinnovo con il Milan. I rapporti con Maldini e Massara sono sereni, ma il turco è entrato in rotta di collisione con la proprietà e risanare non sarà semplice, anche se fino alla scorsa settimana il ds rossonero ha provato ad ammorbidire la visione del calciatore con un lavoro di diplomazia. La telefonata di Maldini non ha però districato la matassa e Calhanoglu ha comunque fatto sapere di voler prendere una decisione in merito al proprio futuro solo dopo l’Europeo, competizione che però non sta affrontando nel migliore dei modi, a giudicare dalle prestazioni pococonvincenti", si legge.

Il sito approfondisce poi la posizione della società nerazzurra nella vicenda Calhanoglu e spiega quanto il club sia disposto a offrire al turco: "L’Inter è alla finestra e bisogna registrare il contatto avvenuto con l’entourage del calciatore proprio in questi giorni. Calhanoglu potrebbe essere per i nerazzurri un’occasione da cogliere al volo, ma Ausilio e Marotta, esattamente come Maldini e Massara, non hanno alcuna intenzione di assecondare le richieste economiche del turno, che secondo indiscrezioni, avrebbe chiesto ai rossoneri 6 milioni di euro a stagione per mettere la propria firma sul rinnovo. Somma ritenuta eccessiva, il Milan si è finora spinto fino a 4 milioni, mentre l’Inter potrebbe essere disposta ad andare poco oltre. Sarà importante capire quanto l’attuale frattura tra Calhanoglu e il Milan sia sanabile o meno. L’Inter osserva la situazione e dialoga con l’agente del calciatore, ma i nerazzurri tengono aperte anche altre piste e chissà che non possano aprirsi nuovi fronti con Chelsea e Psg nell’ambito della trattativa Hakimi”, si legge su Calciomercato.com.

(Fonte: Calciomercato.com)