Calhanoglu: “Grande rispetto per Eriksen, mi piace molto come gioca: lo aspetto”

Le parole del nuovo centrocampista nerazzurro sul compagno danese, atteso a breve a Milano per altri controlli

Hakan Calhanoglu, nell'intervista rilasciata a DAZN, ha parlato anche di Christian Eriksen. Il turco - come tutta l'Inter - attende a braccia aperte il centrocampista danese, ancora in vacanza dopo il malore accusato in nazionale agli Europei. Queste le dichiarazioni di Calha sul compagno: ”Io ho un grande rispetto per Eriksen, è un giocatore che mi piace molto, abbiamo lo stesso ruolo. Lo aspettiamo con un grande abbraccio, ha meritato tante cose. E' un esempio, un ragazzo molto simpatico, lo conosco tramite Kjaer, gli ho chiesto subito di quello che è successo. Speriamo di rivederlo presto".