Borghi: “Vedo così Calhanoglu con Inzaghi all’Inter! I complimenti vanno a…”

Le parole del giornalista di DAZN in un video su YouTube in merito all'arrivo del centrocampista turco in nerazzurro

Alessandro Cosattini

Hakan Calhanoglu sarà un nuovo giocatore dell’Inter. Stefano Borghi, giornalista di DAZN, in un video su YouTube ha commentato così l’arrivo del giocatore turco, in scadenza di contratto con il Milan.

“È un colpo significativo, anche perché è andato all’Inter. Ancora una volta complimenti a Giuseppe Marotta. Nel calcio di Simone Inzaghi Calhanoglu ci può stare alla grande. può essere molto interessante, quasi un ritorno al passato. Nel 3-5-2 di Inzaghi andrebbe ad essere quello che è stato Luis Alberto, quindi più mezzala che trequartista puro. È un ruolo che può appartenere a Calhanoglu. Per me è un giocatore che dovrà dimostrare di sostenere caratterialmente questo salto della barricata. Per il resto, le sue caratteristiche si sposano col calcio di Inzaghi”, le sue parole.