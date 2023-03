L’Inter perde il faro a centrocampo. Calhanoglu out: quarti di Champions a rischio

Il centrocampista ha riportato una distrazione all'adduttore e salterà quasi certamente l'andata a Lisbona contro il Benfica

Andrea Della Sala

Dopo l'infortunio in nazionale, Hakan Calhanoglu è rientrato a Milano e ieri ha sostenuto gli esami strumentali. Per il turco distrazione all'adduttore, da rivalutare nelle prossime settimane. Non una buona notizia per Inzaghi che perderà il regista per le prossime importanti gare.

"Le sensazioni erano negative sin dal principio e la preoccupazione sul volto di Hakan Calhanoglu nel momento dell’infortunio aveva già dato un primo responso. Out per le prossime tre partite ufficiali tra campionato e Coppa Italia e quarti di finale di Champions seriamente a rischio. Soprattutto l’andata a Lisbona, in calendario l’11 aprile: nella migliore delle ipotesi, Calha proverà a essere convocato e in caso di necessità giocare uno scampolo di partita. L’Inter cercherà di riavere Calhanoglu in campo per il ritorno di Champions League. Se poi dovesse anticipare i tempi, beh tanto meglio", spiega La Gazzetta dello Sport.

"La pausa delle nazionali ancora una volta ha colpito duro e l’Inter si trova ad affrontare i venti giorni chiave della stagione senza (o comunque non al meglio se recupererà per il Benfica) il suo faro, l’uomo in più di questa stagione di alti e bassi, quello che ha sempre risposto presente nelle notti più delicate", precisa il quotidiano.