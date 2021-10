Inter, gioca Calhanoglu? CorSera: “Ha due doti che potrebbero far male alla Juve”

In casa Inter c'è un solo dubbio di formazione per Inzaghi in vista della Juve: Calhanoglu appare favorito su Vecino e Vidal

Matteo Pifferi

In casa Inter c'è un solo dubbio di formazione per Inzaghi in vista della Juventus: chi sarà il terzo centrocampista oltre a Brozovic e Barella? Il ballottaggio è a tre perché Vidal, Vecino e Calhanoglu si giocano l'ultima maglia da titolare. "Inzaghi cerca più equilibrio e quindi un approccio più solido e dinamico anche in fase di interdizione potrebbe sicuramente aiutare contro un avversario più a suo agio quando aspetta nella propria metà campo per poi contrattaccare. Ma può essere vero anche il contrario, perché la gestione della palla e dei ritmi da parte di Calhanoglu, altra fonte di gioco oltre naturalmente a Brozovic, potrebbe incidere soprattutto tra le linee, contro un centrocampo che non abbonda di qualità, anche se Rabiot si è negativizzato e torna disponibile", commenta il Corriere della Sera.