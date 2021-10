Inter, Calhanoglu mette la Juventus nel mirino: Inzaghi lo aspetta al top

Il recupero del centrocampista turco prosegue nel migliore dei modi: nessun nuovo esame, la caviglia migliora

Prosegue senza intoppi il recupero di Hakan Calhanoglu: il centrocampista turco, non convocato per la sfida di Champions League contro lo Sheriff per smaltire la botta alla caviglia rimediata in Nazionale, sta lavorando per rirpendersi una maglia da titolare già per la sfida di domenica sra contro la Juventus. Inzaghi non ha voluto correre rischi, ma spera di riaverlo a disposizione quanto prima. Così scrive Tuttosport:

"Hakan Calhanoglu lavora già per la gara di domenica con la Juve quando - se tutto andrà come da programmi - riprenderà il suo posto in campo. Dove, tolta la comparsata nel finale a Roma, non mette piede tra i titolari dal match di Reggio Emilia con il Sassuolo (2 ottobre). Se a settembre Simone Inzaghi aveva dovuto digerire l'infortunio di Alessandro Bastoni (out a Genova per affaticamento muscolare), stavolta in eredità dalle Nazionali è arrivato un Calhanoglu con la caviglia malconcia, effetto collaterale della battaglia in Lettonia (lunedì 11 ottobre) risolta dai turchi soltanto con un rigore trasformato da Burak Yilmaz al minuto 99 del secondo tempo. Martedì, dopo la rifinitura, Inzaghi ha parlato con il giocatore e ha deciso di non correre rischi per averlo al 100% nella supersfida contro i bianconeri. Strategia certificata dal fatto che non sono (al momento) stati programmati esami per il turco".