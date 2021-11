Calhanoglu leone sotto la Curva Sud. Era questione di testa, col Napoli il bis?

Il centrocampista dell'Inter è stato il migliore in campo nel derby contro la sua ex squadra e ora è chiamato a una riconferma

"In un derby in cui non hanno brillato le certezze De Vrij, Barella, Brozovic e Dzeko, la scena se l'è presa l'uomo che i tifosi temevano potesse rimanere schiacciato dalla pressione. Hakan Calhanoglu, che a volte ricorda Pisolo per quello sguardo quasi smarrito e una certa indolenza, sotto alla sua ex Curva invece si è trasformato in un leone. Se l'esultanza con le orecchie dopo il rigore procurato e trasformato (a quel punto, perché non fargli tirare anche il secondo?) fa copertina, Inzaghi si gode molto di più l'intensità di una prestazione in cui il turco - per la prima volta in campo 90' - ha fatto legna dietro e creato davanti. La conferma che la sua è una questione di testa più che di gamba. Il Napoli, alla ripresa, dovrebbe garantire stimoli sufficienti per il bis".