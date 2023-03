Calhanoglu, l’Inter spera che non sia lesione. Obiettivo Lisbona per il regista

"Stiramento fa rima con lesione, ed è proprio quello che oggi lo staff medico dell’Inter spera di poter scongiurare con gli esami strumentali di rito, per non costringere Inzaghi a dover fare a meno del suo uomo di riferimento in mediana nella doppia sfida dei quarti di Champions contro il Benfica. Già, perché l’orizzonte è già proiettato verso l’Europa, anche nella migliore delle ipotesi. La speranza in casa Inter è che si possa trattare soltanto di una contrattura o una elongazione, problema che metterebbe fuori causa Calhanoglu sicuramente per i prossimi due o tre match", spiega La Gazzetta dello Sport.

"Quindi niente Fiorentina domani a San Siro, niente semifinale di andata a Torino contro la Juve (dove l’anno scorso fu proprio il turco a firmare la vittoria in campionato quasi dieci anni dopo l’ultimo colpo esterno) e niente Salernitana nel Sabato Santo prepasquale. Però si lavorerebbe per avere Hakan a disposizione già a Lisbona, per l’andata dei quarti di Champions. Ecco, questo è la speranza in caso di esami favorevoli. Viceversa, fosse confermata una lesione, si farebbe il possibile per avere il turco a disposizione – magari anche solo per uno spezzone di gara – per il match di ritorno col Benfica, in programma a Milano il prossimo 19 aprile. Che sembra lontano, ma di fronte a una lesione muscolare è praticamente dopodomani", precisa il quotidiano.