Calhanoglu e la maledizione al Milan: quattro derby di fila e nessun rossonero è riuscito…

Il dato curioso che riguarda il centrocampista turco: con lui in campo, nei derby, l'Inter ha una carta in più

Hakan Calhanoglu ha sposato la causa nerazzurra a tutti i livelli, da quando ha preso la decisione - diciamolo, non facile - di passare da una sponda del Naviglio all'altro. Passare da Milan a Inter (o viceversa) rappresenta quasi sempre una pratica delicata, che lascia strascichi in un senso o nell'altro.

C'è un fatto alquanto curioso che riguarda Calhanoglu e i derby, da quando è diventato un giocatore dell'Inter. Nei quattro derby giocati nessun giocatore rossonero è mai riuscito a segnare quando il turco era in campo. Il derby di campionato d'andata finì 1 a 1, ma a segnare per i rossoneri fu Stefan de Vrij con un autogol. Il derby di ritorno vede i rossoneri vincenti (1-2): doppietta di Giroud al 75' e 78'. E Calhanoglu? Il centrocampista nerazzurro aveva abbandonato il campo al 60'. La semifinale di andata finì a rete inviolate con il turco in campo per 90'. Nel derby di ieri il Milan non è riuscito a segnare. Calhanoglu, uscito al 73', ha colpito ancora una volta.