Niente Lugano-Inter per Calhanoglu: “Chiesto permesso per il matrimonio del fratello”

Stasera l'Inter di Simone Inzaghi sarà in campo a Cornaredo contro il Lugano nel primo test-match pre-stagione. Non ci sarà Calhanoglu

"Il primo abbraccio non si scorda mai. E pazienza se – causa Covid – non ci sarà il pubblico delle grandi occasioni". Apre così l'articolo de La Gazzetta dello Sport in merito alla prima di Simone Inzaghi sulla panchina dell'Inter. In serata, infatti, i campioni d'Italia sono di scena a Lugano per l'amichevole con la squadra ticinese che è diventata ormai un must durante l'estate. Davanti a 3000 tifosi circa (la metà rispetto alla capienza dell'impianto ma l'ingresso è permesso solo a chi è in possesso del Green pass), parte la pre-stagione dell'Inter e le attese sono alte.