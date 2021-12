Serie A, Calhanoglu miglior giocatore di novembre. De Siervo: “Determinazione e duttilità”

Il centrocampista nerazzurro premiato come miglior giocatore del mese di novembre

E' Hakan Calhanoglu il miglior giocatore del mese di novembre. Lo ha reso noto la Lega CALCIO di Serie A, informando che il calciatore dell'Inter riceverà il premio EA Sports Player Of The Month e che la sua card Player Of The Month è ora disponibile nella modalità Ultimate Team di Fifa22. La consegna avverrà nel pre-partita di Inter-Cagliari, in programma domenica 12 dicembre 2021 alle ore 20.45 allo Stadio "Giuseppe Meazza" di Milano. La classifica è stata redatta secondo le rilevazioni statistiche di Stats Perform, con l'ausilio dei dati di tracking registrati da Netco Sports. Per il calcolo finale sono state considerate le partite dalla 12^ alla 14^ giornata di Serie A. Tra le principali caratteristiche che hanno permesso al numero 20 nerazzurro di primeggiare su altri grandi campioni si evidenziano i seguenti dati.