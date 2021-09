Inter, Calhanoglu: “Milan? I tifosi mi vogliono bene. E se segno al derby…”

Le parole del numero 20 dell'Inter: "Io non ho avuto problemi con nessuno al Milan e sono ancora in contatto con miei ex compagni"

Marco Astori

Nel corso della lunga intervista concessa ai microfoni del Corriere dello Sport, Hakan Calhanoglu, centrocampista dell'Inter, ha raccontato così il suo rapporto col Milan, la sua ex squadra che ha lasciato a parametro zero.

I tifosi del Diavolo che trova per strada l’hanno “perdonata”?

«Ne ho incontrati tanti perché spesso vado a mangiare con la mia famiglia al ristorante: mi chiedono foto e dicono che mi vogliono bene. Io non ho avuto problemi con nessuno al Milan e sono ancora in contatto con miei ex compagni».

Come se lo immagina il primo derby da avversario?

«Quando sono passato dall’Amburgo al Leverkusen ho provato sensazioni simili ovvero quelle di giocare nello stesso stadio, ma con l’altra squadra. Qui a Milano però il derby è un’altra cosa... Io conosco i difensori del Milan, come loro conoscono me. Non sarà un vantaggio e dovrò pensare solo al lavoro che devo fare per aiutare i miei compagni».

Se segnerà al Milan, esulterà?

«Se succederà, farò come sempre».

Cosa dirà al suo amico Ibrahimovic quando se lo troverà di fronte da avversario nel derby?

«Per lui nutro grande rispetto perché è un grande giocatore e una grande persona e ho trascorso con lui tanto tempo. Detto questo, io darò il meglio per l’Inter e lui per il Milan. E’ un derby e nessuno vuole perdere».

Si aspettava la Juventus così in difficoltà dopo 5 giornate?

«Non è giusto che io parli della Juve, anche perché tutti i club hanno alti e bassi durante una stagione. Tutti rispettano i bianconeri perché non sai cosa può succedere nei prossimi mesi. Io preferisco parlare di noi».

Cosa l’ha impressionata di più del Napoli di Spalletti?

«Che è una buona squadra con qualità».