Inter, Calhanoglu bel colpo. Primo in Europa per occasioni create: “Meglio di Depay e…”

Un colpo a parametro zero, in perfetto stile Beppe Marotta, che copre il buco al momento lasciato a centrocampo da Christian Eriksen e che regala un altro giocatore di qualità a Simone Inzaghi. L'Inter, come vi abbiamo riportato, ha messo le mani su Hakan Calhanoglu, centrocampista turco in scadenza di contratto con il Milan. Le visite mediche con il club nerazzurro sono previste per domani.

La società di Viale della Liberazione si assicura un calciatore che, stando ai numeri, è fra i giocatori maggiormente determinanti in Europa per occasioni create. Anzi, in questa speciale classifica, Calhanoglu è davanti a tutti. Come riporta Opta, infatti, nessuno, in giro per il continente, ha creato chance da gol come il milanista. 'Calha' ha fatto meglio di gente come Bruno Fernandes (95), Memphis Depay (94), Thomas Muller (93) e Filip Kostic (89).